Tilpasser NM-programmet til Ingebrigtsen og Warholm

1500-meteren, der Ingebrigtsen vil være en selvskreven gullkandidat, samt Warholm-øvelsene 400 meter og 400 meter hekk, sto i utgangspunktet på fredagsprogrammet under mesterskapet i Sandnes i slutten av august. Det blir det nå en endring på.

Ingebrigtsen og Warholm, to av Norges fremste friidrettsprofiler er nemlig kvalifisert for deltakelse i Diamond League-finalen i Zürich torsdagen i forkant av NM. Dermed ville de to fått problemer med å stille på sine favorittøvelser i Sandnes dersom disse hadde gått fredag.

Nå har friidrettsforbundet bestemt seg for å legge forholdene best mulig til rett for de to.

- Forbundet mener at det er ekstremt viktig også for NM at de to deltar i Sandnes, heter det på friidrett.no.

Kvalifiseringen på 1500 meter flyttes nå til lørdag, med finale søndag. Forsøkene på 400 meter går også lørdag med finale senere samme dag.

400 meter hekk flyttes til søndag. Det blir trolig ikke nødvendig med forsøk på distansen.

- Det er ekstraordinært å flytte mesterskapsøvelser på dette tidspunkt, men det har vært gjort også tidligere år da Andreas Thorkildsen sto ovenfor lignende kollisjoner, melder forbundet.