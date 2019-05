Tilpasser helseforetaksgrensene

1. januar 2020 etableres fire nye, sammenslåtte kommuner på tvers av foretaksgrensene i Midt-Norge. Helse Midt-Norge har nå lagt ut et forslag til endringer på høring der de foreslår at Halsa flytter fra Helse Møre og Romsdal til St. Olavs hospital og Hornindal flytter fra Helse Førde (Helse Vest) til Helse Møre og Romsdal. De foreslår også at Rindal, som allerede er i området til St. Olavs hospital for somatikk og prehospitale tjenester, nå vil få alle tjenestene på samme sted. – Selv om rundt 5000 innbyggere nå må forholde seg til et nytt lokalsykehus, så mener vi at behandlingstilbudet blir like bra som i dag, sier administrerende direktør Stig Slørdahl om forslaget.