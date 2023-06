Tilpassar kveldsruta til Gurispelet

FRAM gjer endringar i rutetida på rute 1064 Edøya–Sandvika på kveldstid den 13. og 14. juli, slik at det blir enklare for publikum som skal sjå uteteateret «Fru Guri av Edøy» på Smøla.

FRAM ber reisande vere merksame på at endringane gjer at det blir noko dårlegare korrespondanse mot både 1062 Arasvika–Hennset og 1063 Seivika–Tømmervåg desse to kveldane i juli.