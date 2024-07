Tillitsvalgt dømt for å ha forfalsket e-poster

En hovedtillitsvalgt i en kommune i Møre og Romsdal er dømt til fengsel i 45 dager for dokumentfalsk.

Straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Kvinnen sendte falske e-poster til flere personer der kommunale ledere fremsto som avsendere.

Hun gjorde dette fordi hun hadde kommet på etterskudd med saker som hun ikke hadde kapasitet til å ivareta, og ville dekke over at hun

ikke hadde utført arbeidsoppgavene sine.

Hun forledet også en person til å tro at vedkommendes krav om fast stilling var under behandling hos arbeidsgiver og senere

at kravet var innvilget.

Kvinnen har fått redusert straff fordi hun har gitt en uforbeholden tilståelse.