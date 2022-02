Tilgang til stor marknad

Ballastrensesystemet til Norwegian Greenteck i Herøy er sertifisert av US Coast Guard. Det gir selskapet og systemet tilgang til den amerikanske marknaden og til alle skip som kjem til amerikanske hamner. Norwegian Greenteck har utvikla sin eigen teknologi for plass- og energieffektive anlegg for behandling av ballastvatn.