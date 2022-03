Tilgang på tenester i Haram

For å få behandla søknaden om å skilje delar av gamle Haram kommune ut av Ålesund, har Ålesund kommune i dag sendt over meir detaljert informasjon til kommunaldepartementet. Der beskriv dei blant anna tilgangen til kommunale tenester i det som kan bli ei ny Haram kommune. Den nye kommunen vil ha 4721 innbyggjarar, og befolkningsframskrivinga viser ein nedgang. Der vil vere sju skular, og fem barnehagar. Og totalt 74 sjukeheimsplassar og omsorgsbustader til eldre.

Kommunedirektøren skriv at det ikkje vil vere stor forskjel på tilgangen til tenester i nye Haram, men han skriv også at det er ein risiko for at ein ikkje kan gi eit like godt tilbod innan psykisk helse og rus, i den eventuelle nye Haram kommune.