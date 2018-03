Tilfredsstillende for Mørenett

Mørenett AS hadde i 2017 et resultat før skatt på 123,5 millioner kroner. Driftsinntektene ble på 573 millioner mens årsresultatet var vel 103 millioner. Administrerende direktør Rune Kiperberg sier resultatet for 2017 er tilfredsstillende, og peker på at selskapet har blitt mer kostnadseffektivt.