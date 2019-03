Tilfredsstillande for Mørenett AS

Det økonomiske resultatet i Mørenett AS var tilfredsstillande for 2018. Det går fram av årsrapporten for selskapet med hovudbase i Herøy. Driftsresultatet auka med 29 millionar, til nesten 118 millionar, medan resultatet før skatt viste ein reduksjon på 21 millionar til 102,5 millionar. Samla driftsinntekter var vel 593 millionar kroner