Tildelt den nasjonale Huskeprisen

Marit Hoemsnes Angen ved Råkhaugen Dagsenter i Molde er tildelt den første nasjonale «Huskeprisen», melder Romsdals Budstikke. Det var den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse som delte ut prisen under Demensdagene i Oslo i går. Marit Hoemsnes Angen har et stort engasjenemt for folk med demens og var nominert av flere, både som frivillig ildsjel og ansatt ved Råkhaugen Dagsenter for personer med demens.