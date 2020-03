Tildeles bibliotekprisen for 2020

Bibliotekprisen for Møre og Romsdal blir i år tildelt tidligere biblioteksjef i Molde, Evy Sisilie Bergum. I begrunnelsen står det at hun har satt spor etter seg i bibliotekmiljøet i Møre og Romsdal og gjennom hele sitt yrkesliv vært en engasjert forkjemper for noen av de mest grunnleggende verdiene for bibliotekene i Norge. Evy Sisilie Bergum har arbeidet ved flere folkebibliotek og vært styreleder i Bjørnsonfestivalen. Hun gikk av med pensjon våren 2019.