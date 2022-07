Tilbyr tilskot til fagbrev

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr no økonomisk tilskot for at fleire skal ta nytt fagbrev.

Den nye ordninga skal vere med å gi arbeidsgivar og arbeidstakar eit kompetanseløft.

Verksemder kan søke om 65.000 kroner per kandidat som skal kvalifisere seg til nytt fagbrev.

Det er bedrifter eller kommunar som søker på ordninga.