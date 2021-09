Tilbud for leieboere og utleiere

Utleiere og leietakere i Møre og Romsdal har nå mulighet til å møtes i et husleietvistutvalg i regi av organisasjonene Huseierne og Leieboerforeningen. Advokat Are Opdahl i Ålesund som representerer Huseierne i Møre og Romsdal sier dette er et lavterskeltilbud for å løse uenigheter mellom utleier og leietaker. Fra før har Oslo, deler av Viken, Vestland og Trøndelag slike utvalg. – Det som kommer mest av er at utleier og leietaker tvistes om utbetaling av depositum, sier Are Opdahl.