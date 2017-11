Det siste året har Ålesund kommune gransket seks private barnehager etter at Utdanningsnytt og Sunnmørsposten avdekte at barnehageeierne har tatt ut millionlønn og utbytte. I den foreløpige rapporten fra kommunen, hevder de at fire barnehager har brutt loven fordi pengene ikke har kommet barna til gode.

Er ikke enig med kommunen

Borgundvegen barnehage ble kritisert for å ligge over grensen for akseptabelt uttak av lønn og utbytte. Ifølge rapporten fra Ålesund kommune hadde daglig leder utbetalt 1 076 801 i 2014, mens hun fikk utbetalt 1 282 706 kr i 2015.

Etter loven skal det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen til private barnehager komme barna til gode. Barnehagen kan også ha et rimelig årsresultat.

Barnehagene skal nå komme med sine merknader til kommunen.

ULIK FORSTÅELSE AV LOVEN: Håkon Rasmussen er advokat for tre av de fire barnehagene som Ålesund kommune mener har brutt loven. I Borgundvegen barnehage sine merknader skrive Rasmussen at barnehagen bestrider kommunens forståelse av loven. Foto: Synnøve Hole / NRK

Advokat Håkon Rasmussen skriver at Borgundvegen barnehage bestrider kommunens forståelse av loven. Han peker på at Ålesund kommune har behandlet daglig leders årslønn og eiers aksjeutbytte som en samlet post. Advokaten viser til at hvis barnehagen har et rimelig årsresultat, gir barnehageloven ingen begrensninger i eiers rett til å disponere over å ta ut utbytte.

Regner ikke overtid

Daglig leder i Borgundvegen barnehage har 43 års ansiennitet som barnehagepedagog og har drevet egen bedrift de siste 29 årene. Ifølge advokaten fyller hun flere funksjoner i bedriften, både som pedagogisk leder og daglig leder av aksjeselskapet.

«Det er heller ikke avregnet overtidsgodtgjørelse for daglig leder. Hun har gjennom stillingen betydelig mer arbeidstid enn et alminnelig arbeidsår», skriver advokaten i sin merknad til kommunen.

Han mener at daglig leders lønn er rimelig og har på bakgrunn av sunn økonomisk drift i selskapet økt de siste to årene.

Slik har kommunen granska barnehagane Ekspandér faktaboks Kommunen har granska seks barnehagar i eitt år for å sjå korleis dei brukar offentlege tilskot og foreldrebetaling

Det er Åse barnehage, Trollhaugen, Gnist, avdeling Hessa, Borgundveien, Jugendby og Læringsverkstedet i Olsvika (tidlegare Kulur Olsvika)

Dei hevdar fire av dei seks har brote lovverket m.a. ved å ta ut for store utbytte, lønne dei daglege leiarane for høgt, belaste drifta med t.d. bilar, private lån og eit naust

Tilsynet er avgrensa til rekneskapsåra 2014 og 2015

Kommunen har m.a. granska barnehagane opp mot Barnehagelova § 14a, om at offentlege tilskot og foreldrebetaling skal kome borna til gode

Kommunen skriv at dokumentasjonen dei har fått er uoversiktleg og krevjande å orientere seg i

Barnehagane hadde frist til 25. oktober med å uttale seg til dei førebelse rapportane

Kan ende i retten

Private barnehager i Norge får hvert år milliardbeløp i overføringer, men bare noen få kommuner har gjennomført kontroll med pengebruken.

De andre barnehagene som Ålesund kommune mener har brutt loven, har fått utsatt frist for å komme med sine merknader. Kommunalsjef i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal har tidligere sagt til NRK at saken kan ende hos Fylkesmannen og videre i rettssystemet fordi partene ikke er enige om de skjønnsmessige vurderingene.