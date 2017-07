Tilbake på scenen han sto på 22. juli

– Rett før jeg gikk på scenen var det snakk om noe skyting. Jeg tenkte at det var sannsynlig med en del slike rykter etter det som hadde skjedd i Oslo, så jeg gikk på. Da jeg var på scenen syntes jeg publikum oppførte seg rart. Jeg hadde blitt vant til at de sto med mobilen i været og filmet, men nå sto folk bare og så ned på skjermene sine.

Sånn oppsummerer artist Jarle Bernhoft første del av ettermiddagen 22. juli 2011. Han spilte konsert på Romsdalsmuseet under Moldejazz, og i løpet av tida hans på scenen ble det klart at det var et angrep på Utøya.

Konserten rett etter ble avlyst

Tida under og rett etter Bernhofts konsert var preget av uvisshet og sjokk. Det som hadde begynt som vage rykter om skyting på Utøya, utviklet seg til en tragedie.

Röyksopp, som skulle spille like etter Bernhoft, kom på scenen og stotret frem at de ikke kom til å gjennomføre konserten.

– Alle var helt knust, minnes Bernhoft.

Følelsestungt møte i 2015

NRK møter han foran den samme scenen i en pause fra forberedelse til konsert på samme sted, seks år senere. Scenen i de idylliske omgivelsene har blitt helt spesiell for han. De fleste følelsene fra konserten her den spesielle dagen fikk han utløp for i 2015, da han også spilte samme sted.

– Vi møtte en situasjon som var veldig trist, men så ble den bare så kjærlighetsfylt og fin. Timbuktu spilte etter meg. Vi ble med på hverandres sett, og det var som om alle tok et tak for å reise kjerringa.

– Musikk er verdens beste plaster

I tida etter 22. juli spilte Bernhoft både på den nasjonale minnekonserten og i begravelsen til et av ofrene til Utøya. Musikk ble en viktig del av manges sorgprosess.

– Musikkens kraft er som et plaster. Det er ikke mer enn et plaster, men det er verdens beste plaster. Musikk er til og med bedre enn fotball til å samle folk. Fotball er fantastisk, men der er det alltid to lag mot hverandre.

Jarle Bernhoft på scenen under Moldejazz 2017. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Trosser høydeskrekk ved å klatre

Konserter har flere ganger vist seg å være et terrormål. Jarle Bernhoft har selv spilt på åstedet for Paris-terroren, og var kun et par timer unna da en bombe gikk av på en Ariana Grande-konsert i Manchester, og mange har blitt redde for folkemengder.

– Det er viktig at dette ikke får definere hva vi gjør. Det er umulig å beskytte seg mot hva som skal skje. Alle er redde for noe, og det er bedre å jobbe med det. Jeg har høydeskrekk, og det holder jeg i sjakk ved å klatre. Og dessuten er jo de aller fleste mennesker snille.