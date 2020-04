Tilbake i Noreg

Wenche Eli Johansen og mannen Svein Åge har no kome seg heim til Molde, etter at dei har vore koronafast i Italia. Ekteparet hadde vore på bubilferie på Sicilia sidan januar, og har no endeleg fått løyve til å reise gjennom Europa og heim til Noreg, det melder Wenche på si eiga Facebookside.