Tilbake i klubben

Keeperen Sean McDermott er igjen klar for Kristiansund Ballklubb, og han har signert en kontrakt som binder han til klubben de neste tre årene. McDermott forlot opprinnelig klubben etter sist sesong, men nylig ble det kjent at han hadde avsluttet kontrakten sin med en rumensk klubb. Nå er den viktige sisteskansen altså igjen klar for spill i Kristiansund.