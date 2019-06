Tilbake i bransjen

Ålesunderen Andy Farstad satser på nytt innen offshore. Hans selskap Farstad Shipping, som var et av verdens største, ble hardt rammet av offshore-krisen, og måtte etterhvert fusjonere, og bli en del av Solstad Farstad. Farstad ble imidlertid så misfornøyd med utviklinga av det selskapet, at han trakk seg helt ut. Nå starter han et nytt selskap sammen med sin sønn Sverre Olav Farstad, Svein-Leon Aure og Roger Halsebakk. De har kjøpt sin første båt, og markerer i dag opppstarten av Sverre Farstad & Co AS.