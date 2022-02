Tilbake i AaFK

Sten Grytebust (32) returnerer til AaFK og har skrive under på ei toårskontrakt med fotballklubben. Det skriv AaFK sjølv på sine nettsider. Sunnmøringen spelte for klubben frå 2008 til 2016.

– Det betyr veldig mykje å kome tilbake, for det er her det heile starta. Eg har hatt nokre gode år ute, og det var på tide å kome tilbake og bidra for AaFK igjen, seier Grytebust til aafk.no.

Grytebust har dei siste åra spelt for mellom anna dei danske klubbane OB, FC København og Velje.

Sportsleg leiar, Bjørn Erik Melland, seier signeringa var eit enkelt val.

– Når Sten no er tilgjengeleg, og motivert for å flytte heim og bidra med sin kompetanse, som spelar og person, til at AaFK skal ta nye steg, så er det ein «no-brainer» for oss, seier han.