Tilbake etter skade

Kristiansunderen Andreas Hopmark var tilbake på banen for Kristiansund i går, for første gang siden han ble alvorlig skadet i mai. Etter 1-0 seieren over Brann i går kveld har KBK nå tre seire på rad, og Hopmark tror dette blir en spennende høst for laget.. – Vi er en ambisiøs gruppe med hardtarbeidande spillere, som håper på å iallfall holde på den plassen vi har, sier kristiansunderen.