Tilalt for valdtekt

Ein mann i 30-åra er tiltalt for å ha valdtatt ei moldekvinne. Kvinna skal ha sove og elles vore så rusa at ho ikkje var i stand til å motsetje seg handlinga. Mannen skal ifølgje tiltalen ha valdtatt henne på fleire måtar. Saka skal opp for Romsdal tingrett i april.