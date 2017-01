Til Trondheim for å snakke region

I dag skal ordførarane frå Kristiansund, Smøla, Aure, Surnadal og Halsa til Trondheim for å snakke framtidig regiontilknyting med fylkesordførararane i dei to trøndelagsfylka. Eitt tema blir å finne ut om det er framtidsretta for dei fem nordmørskommunane å søkje innpass i Trøndelag.