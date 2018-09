Til sykehus etter ulykke

En person er transportert til Ålesund sykehus i ambulanse etter en bilulykke med to biler involvert ved Taftasundet i Ålesund. To andre personer er sjekket av lege på stedet. Opplysninger tyder på at ulykken har funnet sted i forbindelse med en forbikjøring. Politiet innhenter forklaring fra partene og vitner