Til sjukehus og legevakt etter ulykke

Ein person blir sendt til sjukehus for tilsyn og to andre til legevakta for sjekk etter ei trafikkulykke mellom to bilar på E39 ved Furene i Volda. Alle dei tre sat i same bil. Føraren av den andre bilen skal ifølge politiet vere uskadd. Bilane skal no vere fjerna frå vegbana.