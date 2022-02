Til sjukehus for sjekk

Føraren av personbilen, som var involvert i ein kollisjon med ein buss på Gamle Brusdalsvegen i Ålesund, blir sendt til traumemottaket ved sjukehuset for sjekk. Det opplyser politiet. Det var to personar i bussen, ingen av desse skal vere skadd. Politiet trur at årsaka til ulykka kan vere brot på vikeplikta.