Til sjukehus for sjekk

Politiet opplyser at trafikkulykka mellom ein trailer og ein personbil på Festøya i Ørsta truleg har skjedd like etter avkøyringa frå ferja. Personbilen skal ha blitt trykt inn i autovernet av traileren. Føraren av bilen blir køyrd til Volda sjukehus for sjekk. Politiet gjer avhøyr og undersøkingar på staden. Sak blir oppretta, opplyser politiet.