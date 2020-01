Til sjukehus for sjekk

Dei to som var involvert i ei trafikkulykke på Høgset blir varetatt av helsepersonell og blir frakta til Molde sjukehus for sjekk. Det er framleis uklart kor alvorleg skadd dei to er. Bilen ligg utanfor vegen og trafikken går sakte forbi staden. – Køyrd forsiktig, er oppfordringa frå politiet. Bilberging er rekvirert.