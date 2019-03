Til sjukehus for sjekk

Dei to personane som var involvert i ei trafikkulykke ved Vartdalstranda er sendt til sjukehuset i Volda for sjekk. Ifølgje politiet skal det ikkje vere snakk om alvorlege skader. Sindre Molnes, operasjonsleiar i politiet, seier at det skal ha vore glatt på staden der ulykka skjedd, og at det kan ha medverka til ulykka. Vegbana er no rydda.