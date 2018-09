Til sjukehus for sjekk

Ein person har blitt tatt med til legevakt for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk i ein bustadbrann på Nordlandet i Kristiansund. Politiet opplyser at kjellaretasjen i bustaden har fått ein del skader etter eld og røyk. Politiet er i gang med etterforskingar på staden.