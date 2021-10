Til sjukehus etter utforkøyring

Dei to som var involverte i utforkøyringa ved Dregebrua på fylkesveg 60 på Strandafjellet i 14:30-tida, er frakta til Ålesund sjukehus for undersøkingar. Ein vaksen og eit barn var i bilen som køyrde i grøfta ved Dregebrua- om lag 500 meter frå skisenteret. Begge var oppegåande og ute av bilen etter ulykka, men politiet melder at dei blei sende til sjukehuset for undersøking.