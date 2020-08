Til sjukehus etter utforkøyring

Dei to personane som var i bubilen som hamna utfor vegen på Dalsnibba i Geiranger blir frakta til sjukehus for behandling og oppfølgjing. Dei to var på veg ned frå fjellet og uhellet skjedde i den første svingen mot Dalsnibba. Bubilen hamna 50 meter ned ei skråning.