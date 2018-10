Til sjukehus etter utforkøyring

Føraren av lastebilen som køyre av vegen på E39/E136 like vest for Digerneset i Skodje er frakta til sjukehus. Ein lastebil og ein varebil kolliderte også i same område like etter. Her er passasjeren av varebilen køyrd til sjukehuset, opplyser politiet. Skadeomfang er så langt ukjent.