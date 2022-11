Til sjukehus etter ulykke

Det viste seg å berre vere ein bil involvert i trafikkulykka på riksveg 70 ved Reitan i Sunndal seint i går kveld. Politiet melde først at det var to bilar, men retta det seinare til ein. Dei fire personane som var i bilen blei frakta til sjukehuset i Molde for undersøkingar.

– Det var snakk om ei utforkøyring og vi skal no etterforske saka for å finne ut kva som skjedde. Vi kjem også til å avhøyre føraren og dei andre i bilen, seier Eivind Klokkersund, operasjonsleiar i politiet.