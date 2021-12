Til sjukehus etter ulykke

Ein person blir frakta til Molde sjukehus for sjekk etter ein kollisjon mellom ein varebil og personbil i Årødalen i Molde. Fem personar var involverte. Det er no starta bilberging på staden. Politiet opplyser at det er glatt vegbane med underkjølt regn på staden og ein strøbil er varsla.