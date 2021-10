Til sjukehus etter ulykke

Føraren av bilen som køyrde av vegen på E136 ved Vågstranda i Vestnes blir frakta med ambulanse til sjukehuset i Ålesund for undersøking og vidare behandling. Det opplyser politiet til NRK. Skadeomfanget er så langt ukjent. Politiet seier det er for tidleg å seie noko om kva som var årsaka til ulykka, men skal gjere undersøkingar på staden. Bilberging er på staden for å fjerne bilen og vegen vil snart bli opna for normal trafikk. Omkøyring via fylkesveg 5986 Vågstranda enn så lenge, melder Statens vegvesen.