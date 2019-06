Til sjukehus etter ulykke

Seint tysdag kveld melde politiet om ei trafikkulykke i Eikremtunnelen på riksveg 70 i Tingvoll. Ein bil var involvert i ulykka. – To menn i slutten av tenåra blei sendt til sjukehus. Det skal ikkje vere snakk om alvorlege skader, så dei har truleg vore heldige. Vi mistenker at høg fart er årsaka, og at føraren mista kontroll over bilen, seier Borge Amdam, operasjonsleiar i politiet. Føraren av bilen har erkjent at han hadde høg fart og fekk førarkortet beslaglagd. Han skal ifølgje politiet ikkje ha hatt sertifikatet lenge. Vegen var i natt stengt ei periode som følge av opprydding og sporsikring på staden.