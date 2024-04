Til sjukehus etter påkjørsel

En person ble ifølge politiet påkjørt av en personbil i Brattvåg i Haram sent fredag kveld. Politiet meldte om hendelsen like etter klokka 00:30. Personen ble fraktet til sjukehus. Politiet opplyser på X at de har kontakt med bilfører.