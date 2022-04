Til sjukehus etter fallskjermulukke

Ein person er frakta til traumemottaket på Molde sjukehus etter ei fallskjermulukke like ved Molde lufthavn. Personen har blitt skadd i forbindelse med landing på eit jorde like aust for flyplassen. Det skriv politiet på Twitter.

Politiet skriv 15.37 at personen er bevisst og forslått, men ikkje alvorleg skada.