Til sjekk etter brann

På Rokset i Averøy var det brann og etter kvart overtenning i eit hus i 03-tida natt til fredag. Ifølge politiet var det ikkje fare for spreiing. Dei meiner det er for tidleg å seie noko om brannårsaka. Ein som budde i huset blei tatt med til sjukehuset i Kristiansund for sjekk.