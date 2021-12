Til sak etter barnedødsfall

Eit foreldrepar i Molde går til sak etter at dei miste son sin under ein fødsel ved Molde sjukehus i mars 2020. Ifølgje Statens Helsetilsyn fekk verken mor eller barn forsvarleg helsehjelp.

Helse Møre og Romsdal opplyser at dei er svært lei seg for det som skjedde og at dei har beklaga hendinga.