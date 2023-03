Til retten etter å ha fått mobilnumre sperret

Fire advokater i Ålesund går til rettssak for å få tilbake tilgang til mobilnumrene sine. Advokatene, som har forlatt Advocator for å starte Tinde Advokatfirma, fikk jobbtelefonene sine sperret av den gamle arbeidsgiveren sin. Nå går de til retten for å få overført eierskapet av telefonene. Det skriver AdvokatWatch.