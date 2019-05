Til legevakta

I alt tre personar er sende til legevakt for sjekk etter ein kollisjon mellom sykkel og bil ved Øksendalstunnelen i Sunndal. To personar sat i bilen og den tredje er syklisten. Politiet opplyser at det tilsynelatande er snakk om mindre personskadar. Bilen er fjerne frå staden og trafikken i området går no som normalt.