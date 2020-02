Til legevakt for sjekk i Gursken

Ein person er sendt til legevakt for behandling etter ei trafikkulykke i Gursken i ettermiddag. Ulykka skjedde ifølge politiet under forbikøyring. Dei to bilane skal ha kollidert fordi den eine køyrde forbi idet den andre blinka og svinga til venstre. Politiet har tatt førarkortet frå føraren som køyrde forbi.