Til legevakt for sjekk etter ulykke

Dei to som var i bilen, som køyrde i autovernet i Aure, blir sendt til legevakt for sjekk. Skadeomfanget er så langt ukjent, men dei første meldingane frå politiet gjekk ut på at ein person meldte om smerter i ei arm og eit kne.

Det skal vere materielle skader både på bilen og autovernet. Politiet opplyser at dei vil etterforske årsaka til hendinga. Dei har no avslutta undersøkingane på staden.