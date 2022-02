Til legevakt for sjekk etter ulykke

To personar frå ein personbil blir sjekka av helse og sendt til Molde sjukehus etter ei ulykke på Fursetfjellet. Politiet melder at ulykka skjedde då ein person kom over i motgåande køyrefelt og kolliderte med to vogntog som kom etter kvarandre. Vegen er blokkert og det er lange køar på staden. Politiet opplyser at bilberging er bestilt, men at det vil ta tid før denne er på plass.