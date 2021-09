Til legevakt for sjekk

Politiet melder at bilane som var involvert i ei ulykke på Åse i Ålesund er flytta og at vegen er opna for normal trafikk. Bilføraren i ein av bilen er frakta til legevakt for sjekk.

Ein bilbergar er også på veg til Blindheimstunnelen i Ålesund for å rydde vegen etter ulykka der.