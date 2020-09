Til legevakt for sjekk

Ein person blir sendt til legevakt for sjekk etter trafikkulykka på Vartdalstranda. To andre blei kontrollert av helse på staden. Ulykka skjedde då ein lastebil køyrde inn i ein bil bakfrå. – Vi har vurdert det som skjedde og vi har så langt ikkje tatt beslag av førarkortet til lastebilsjåføren. Det blir oppretta ei sak på forholdet, seier Sindre Molnes, operasjonsleiar i politiet. Vegen er no open for normal ferdsel.