Til legevakt for sjekk

Politiet opplyser 08:40 at en person er sendt til legevakt for sjekk etter en utforkjøring i Myrvåg i Herøy. Det er to biler involvert. Brudd på vikeplikt er årsaken til ulykken og førerkortet er beslaglagt. Trafikken går fint forbi stedet.