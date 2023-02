Til legevakt etter valdshending

Ein mann i slutten av tenåra er sendt til legevakta etter ei valdshending på ein utestad i Kristiansund natt til laurdag. Politiet fekk melding om hendinga rundt midnatt. Den fornærma sa at valdsutøvinga skjedde uprovosert. Fire personar vart viste vekk frå staden. Operasjonsleiar Leif Arne Mork i politiet seier til NRK Møre og Romsdal at dei har oppretta straffesak, og at det skal bli gjennomført avhøyr i saka.