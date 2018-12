Til legevakt etter utforkøyring

To menn er sendt til legevakt for sjekk etter at bilen dei sat i køyrde av vegen ved Grøa i Sunndal like etter klokka 22.30 i kveld. Det skal ifølgje politiet ikkje vere snakk om alvorleg personskade. Det er heller ikkje mistanke om promillekøyring.