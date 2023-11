Til legevakt etter front mot frontkollisjon

Tre personar blir sendt til legevakta i Ørsta etter ein front mot frontkollisjon ved Eiksundtunnelen. Politiet opplyser om at det var to personar i den eine bilen og ein person i den andre. Skadeomfanget er så langt uklart. Dei to bilane skal ha kollidert ved innløpet til tunnelen. Ulykka kan føre til ein del kø på staden. Både Eiksund- Helgehorn og Morkaåstunnelen er stengt på strekninga som følge av ulykka.